LIVESTREAM: Kijk nu naar het G-triatlon in Parijs, vanavond pas opnieuw Belgische actie

Triatlon op de livestream

Op de livestream zetten we dadelijk een punt achter de ochtendsessie van de atletiek. We verleggen de focus naar de triatlon, waar we eerder vandaag onze landgenoot Wim De Paepe in actie zagen.



Later vandaag kan u hier ook nog de finales in het schieten en zwemmen volgen en vanavond pikken we de draad weer op in het Stade de France met de avondsessie atletiek. Dan zien we Kiara Maene in actie in de reeksen van de 400 meter.