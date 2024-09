LIVESTREAM: G-triatleet Wim De Paepe als 2e onderweg, Man-Kei To grijpt net naast brons

Geen Brons voor Man-Kei To

Man-Kei To heeft niet kunnen stunten in haar wedstrijd om brons. Onze landgenote moest haar meerdere erkennen in de Chinese wereldkampioene Meng Lu Yin, die nauwelijks op een foutje te betrappen was. Het werd uiteindelijk twee keer 9-21. Onze landgenote "Kiki" gaat wel naar huis met een mooie plek in de top 4.