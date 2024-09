LIVESTREAM - G-badmintonster Man-Kei To grijpt net naast brons tegen Chinese wereldkampioene

Brons voor Man-Kei To?

Het is erop of eronder voor Man-Kei To, die 3e staat op de wereldranglijst. Spannender kan het niet worden, want in de kleine finale staat ze tegenover de Chinese Yin Meng Lu, nummer 4 van de wereld. Zij verloor in haar halve finale tegen het topreekshoofd.



To heeft geen fijne herinneringen aan duels tegen de Chinese. Vorig jaar stonden ze twee keer tegenover elkaar en telkens won Yin in 2 sets. Derde keer scheepsrecht op het grootste toneel?



Kijk om 8.30 uur met een livestream op deze pagina of schakel in op VRT 1 voor die kleine finale!