Kijk vanavond vanaf 21.55 uur naar Een dag in Parijs met Fien Germijns en Tim Celen

Iets gemist van de Paralympische Spelen vandaag? Geen probleem: Ruben Van Gucht blikt in Een dag in Parijs terug op alle (Belgische) actie. De gasten deze avond zijn paralympiër Tim Celen en tv-gezicht Fien Germijns. Kijk vanaf 21.55 uur naar de uitzending via onderstaande link naar VRT MAX of schakel in op VRT 1.