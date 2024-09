Argentijn Larocca swingt in de Grand Prix van Brussel, Belgen spelen niet mee voor de vetpotten

De prestigieuze Rolex Grand Prix van Brussel is ietwat verrassend gewonnen door José Maria Larocca. De Argentijn bleef onder de stralende zon foutloos in de barrages en was een zuchtje sneller dan de Zwitserse Europese kampioen Steve Guerdat en de Zweed Peder Fredricson. Koen Vereecke was 5e en beste Belg.