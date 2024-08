VIDEO - Dramatisch moment tijdens baanwielrennen: topfavoriet schuift in laatste bocht weg - "het zekere goud is weg"

Zilver zal nog nooit zo zuur geweest zijn. Topfavoriet Archie Atkinson was op weg naar een verse olympische titel in de individuele achtervolging van de C4-klasse, maar in de laatste bocht ging hij tegen de grond. En zo won de Slowaak Jozef Metelka onverhoopt goud. "Je zag het stilaan fout lopen, maar die val zagen we niet aankomen", klonk het ook in onze commentaarcabine.