LIVESTREAM: Rolstoeltennisser Joachim Gérard begint aan zijn wedstrijd, Man-Kei To naar troostfinale

Man-Kei To verliest set 1

Een miraculeuze inhaalrace zat er niet meer in voor Man-Kei To. Onze landgenote werd verrast in het begin van de partij en was steeds op achtervolgen aangewezen. Pookkham pakt set 1 uiteindelijk met 13-21. Kan Man-Kei To de rollen nog omdraaien? Alles of niets in de tweede set.