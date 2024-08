Ihar Boki is zijn naam, eremetaal verzamelen zijn faam: wie is de dominante G-zwemmer met 19(!) paralympische titels?

In de La Défense Arena is Ihar Boki geschiedenis aan het schrijven op deze Paralympische Spelen. De Wit-Russische G-zwemmer, die uitkomt onder neutrale vlag, heeft al heel wat paralympisch goud in zijn kast hangen. Na drie titels in Parijs staat de teller ondertussen op 19. Maar wie is Ihar Boki, die als kleine jongen een visuele beperking kreeg?