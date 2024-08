Had Wout van Aert een zwaardere rit nodig? "Dat durf ik niet te zeggen, dan zouden mijn ploegmaats me afmaken"

za 31 augustus 2024 18:15

Enkel de kers op de taart ontbrak vandaag. Na een dag beulswerk van zijn ploegmaats bij Visma-Lease a Bike snoepte Wout van Aert wél weer wat punten voor zijn bolletjestrui, een vierde ritzege kwam niet bij zijn al indrukwekkende oogst in deze Ronde van Spanje. "In de laatste meters schoot de kramp in mijn benen", baalde hij.

Net geen 50e overwinning als prof voor Wout van Aert in rit 14 van de Vuelta. "Kaden (Groves) was net dat tikkeltje sneller. Ik denk niet dat ik echt een fout maak in de sprint. Het was een spurt bergop dus ik wist dat ik niet te vroeg mocht beginnen", deed Van Aert zijn verhaal. "Ik ga op het juiste moment aan en even dacht ik dat ik voor hem reed. In de laatste meters schoot de kramp in mijn benen en ging Kaden me weer voorbij." Had de koers onderweg nog zwaarder gemaakt kunnen worden om Groves meer af te matten? "Dat durf ik niet te zeggen, ik denk dat mijn ploegmaats me dan zouden afmaken", grijnsde Van Aert.

Die punten lagen er praktisch gratis voor het oprapen. Natuurlijk zal ik ze dan meenemen. Wout van Aert (Visma-Lease a Bike)

"Het was al een hele zware rit en ik ben heel trots op hoe we die hebben proberen te controleren. Vooral in het begin van de etappe, toen we als enige voor een sprint kozen. Ook op de laatste klim had ik al mijn ploegmaats nodig."

Daar scoorde Van Aert wel weer 10 bergpunten, om nu wel erg stevig leider te worden in de bolletjestrui. "Die punten lagen er praktisch gratis voor het oprapen. Wanneer niemand ervoor sprint, zal ik ze natuurlijk meenemen."

En zo was het toch allerminst een dag vruchteloos werk van zijn ploegmaats.