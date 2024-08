Dag 4 Paralympische Spelen: 3e Belgische medaille kan gepakt worden op verschillende terreinen

Op de vierde dag van de Paralympische Spelen komen ruim zes Belgen in actie. Man-Kei To moet voorbij de paralympische vicekampioen voor een plek in de finale van het G-badminton, Wim De Paepe verdedigt de Belgische eer in de G-triatlon en Joachim Gérard begint aan zijn toernooi in het rolstoeltennis. Ook Léa Bayekula (G-atletiek), Marc Ledoux (G-tafeltennis) en Piotr Van Montagu (G-boogschieten) moeten vandaag aan de bak.