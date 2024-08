Boccia op de kaart gezet, "alles gegeven" en een 12e plaats: Francis Rombouts blikt "tevreden" terug op zijn Spelen

Dankzij Francis Rombouts weet België nu ook wat boccia is. Onze landgenoot toonde zich op de Paralympische Spelen en eindigde na een play-offwedstrijd uiteindelijk op een 12e plaats. Zowel zijn coach als hijzelf blikt tevreden terug op Parijs 2024. "We mogen het toernooi met een opgeheven hoofd verlaten", klinkt het.

Onverhoopt werd onze landgenoot vanuit de poulefase - waar hij 1 wedstrijd won, maar er twee verloor - opgevist voor een play-offwedstrijd. Maar in een rechtstreeks duel moest hij zijn meerdere erkennen in de Indonesiër Muhammad Bintang Herlangga. "Mijn start was goed, maar daarna ging het toch iets moeilijker", deed hij het verhaal van zijn wedstrijd - waar hij eerst nog op een 1-0-voorsprong kwam, maar uiteindelijk met 1-7 verloor.

"Ik heb alles gegeven, dus ben ik best tevreden over mijn toernooi hier. Mijn doel was om uit de poules te geraken en dat heb ik ook gedaan. Alleen had ik niet de topvorm om nog verder door te stoten", maakt hij de analyse van zijn Parijs 2024.

Ook zijn coach Bas Van Dycke blikt relatief tevreden terug op het debuut van zijn poulain.



"Vandaag kregen we een tweede kans - alles of niets - en Francis (Rombouts, red.) begon ook goed aan zijn wedstrijd, maar hij zakte wat weg in het tweede deel. Hij doet nog zijn uiterste best, maar zijn tegenstander maakt op dat moment nul fouten. Dan onderga je de wet van de sterkste."



"Op deze manier moeten we het toernooi wel met een opgeheven hoofd verlaten", klinkt het bij zijn coach.



Hoe het komt dat Rombouts een beetje wegzakte en in het tweede "end" leek te twijfelen? "Dat is heel moeilijk te zeggen. Het is typisch voor zijn beperking dat er heel wat spasticiteit in zijn lichaam zit, zeker wanneer er stress bij komt kijken", vertelt hij over Rombouts, die werd geboren met een hersenverlamming.



"Het is dus van buitenaf heel moeilijk om zoiets in te schatten. Dat is soms frustrerend omdat we weten wat hij in zijn mars heeft. Het moet nu nog even bezinken, maar we mogen zeker vrede nemen met deze 12e plaats."



Wat volgt er nu voor de Belgische bocciaspeler?

"We geven eerst even nog alle emoties een plaats en zitten dan weer samen met zijn team. Het is uiteindelijk een hele opgave en organisatie om dit te doen met zijn budget en het feit dat hij steeds afhankelijk is van externe hulp. Binnenkort zullen we kijken of de goesting er nog is", sluit zijn coach af.