Zilveren Ewoud Vromant schenkt België op de wielerpiste een eerste medaille op de Paralympische Spelen

G-baanwielrenner Ewoud Vromant heeft voor de eerste Belgische medaille gezorgd op de Paralympische Spelen in Parijs. In de finale van de 3.000 meter individuele achtervolging (C2) beet Vromant zijn tanden stuk op de topfavoriet, de Fransman Alexandre Léauté.

In Tokio zag Ewoud Vromant zich nog het goud door de neus geboord na een veelbesproken diskwalificatie.

Drie jaar later had onze landgenoot in dezelfde discipline, de 3.000 meter individuele achtervolging in de C2-klasse, kans op de ultieme revanche.

Maar de opdracht was wel niet min voor Vromant, die zich eerder op de dag glansrijk geplaatst had voor de finale. Want met Alexandre Léauté moest de Belg het opnemen tegen de topfavoriet.

Léauté had zijn favorietenstatus tijdens de kwalificaties nog in de verf gezet door een wereldrecord neer te zetten. Vromant wist dus waar hij aan toe was in de finale, al lag de druk volledig op de schouders van de Fransman.

Met het steun van het Franse publiek faalde Léauté niet. De chouchou van het thuispubliek sloeg bij de start meteen een kloofje en dat kreeg Vromant niet meer gedicht. Aan de streep was de Fransman ruim 2 seconden sneller dan Vromant, die vrede moest nemen met zilver.

Voor België is het wel de eerste medaille op deze Paralympische Spelen. Daar kan Vromant de komende dagen zelf nog iets bij doen. Hij rijdt volgende week ook nog op de weg, in zowel de tijdrit als de wegrit.