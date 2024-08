Na zijn record, nu ook het goud? Kijk hier vanavond (19.12 uur) naar de medaillerace van topfavoriet Maxime Carabin

Zorgt hij voor de eerste Belgische medaille op de Paralympische Spelen? Rolstoelsprinter Maxime Carabin is vanavond in de finale van de 400 meter de absolute topfavoriet. Deze voormiddag gaf hij zijn visitekaartje al af met een paralympisch record in de reeksen. Kijk hier vanaf 19.12 uur live naar zijn medaillerace.