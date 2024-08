LIVESTREAM: Volg de actie op de Paralympische Spelen, Man-Kei To stoot door naar de halve finales in het G-badminton

Man-Kei To mag blijven dromen van het podium in het G-badminton. In de tweede set kon Hyunah Kwon iets meer weerwerk bieden, maar toch trok Man-Kei To opnieuw overtuigend aan het langste eind.



Met 2 sets tegen 0 (21-6 en 21-14) verovert Man-Kei To haar plekje in de halve finales. Daarin moet ze het morgen opnemen tegen de Thaise Sujirat Pookham, de nummer twee van de wereld. Op de Paralympische Spelen in Tokio pakte die nog zilver.