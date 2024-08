LIVESTREAM: Kijk nu naar ochtendsessie atletiek, Man-Kei To en Francis Rombouts zo meteen in actie

LIVESTREAM

Pang! Het startschot van de derde dag op de Paralympische Spelen is gegeven. Kijk vanaf nu met een livestream in de app naar alle actie in Parijs. We beginnen de uitzending met de ochtendsessie atletiek. Vanaf 10.30 uur komen onze Belgen Man-Kei To (G-badminton) en Francis Rombouts (boccia) in actie. Het verloop van hun wedstrijden volgen we in deze liveblog.