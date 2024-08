LIVE: Man-Kei To (G-badminton) en Francis Rombouts (boccia) verdedigen Belgische eer vandaag

Dag 3

Goeiemorgen, na een succesvolle dag op de Paralympische Spelen met zilver voor Ewoud Vromant en goud voor Maxime Carabin is het vandaag de beurt aan twee andere Belgen om de eer van ons land in Parijs hoog te houden. Man-Kei To komt als eerste in actie in de poules van het G-badminton, later zet ook Francis Rombouts zijn toernooi voort in het Boccia. Beiden hopen vandaag ook nog een kwartfinale te kunnen afwerken.