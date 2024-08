GOUD! Rolstoelsprinter Maxime Carabin maakt op magistrale wijze zijn favorietenrol waar op de 400 meter

Wat een droomdebuut voor Maxime Carabin. De Belgische rolstoelsprinter zorgde meteen voor een tweede Belgische medaille op de Paralympische Spelen in Parijs. Hij knalde in de finale van de 400 meter naar goud. Vooraf werd hij naar voren geschoven als topfavoriet, maar dat deerde onze landgenoot duidelijk niet. Hij was heer en meester in zijn uitgeregende medaillerace.