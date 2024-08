Een ongelijke strijd om goud? Waarom Ewoud Vromant het moest opnemen tegen een tegenstander met 2 benen

C staat voor de soort fiets waar de atleten mee rijden. Bij Vromants categorie - die "Cycling" heet - zijn dat standaard racefietsen met een eventuele aanpassingen. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de H-klasse voor handbikes. Of de T-klasse voor driewielers (tricycle).





Cycling is dan weer verdeeld in 5 klassen, van C1 naar C5. C1 is de zwaarste categorie. Hierin rijden bijvoorbeeld mensen met een geamputeerde arm of geamputeerd been. De C5 is de lichtste categorie. Deze renners kunnen hun onderlichaam nog volledig gebruiken, maar hebben bijvoorbeeld een amputatie van de onderarm.



En daar ontmoeten Vromant en Léauté elkaar. In de C2-klasse gaat het over een amputatie van één been boven de knie of vergevorderde krachtafname of verlamming in één been.

"Bij Vromant is het duidelijk: zijn rechterbeen werd tot aan zijn lies geamputeerd. Bij Léauté is het niet met het blote oog te zien, maar hij heeft volgens de officiële rapporten tot 95% krachtverlies in zijn ene been. Een verlamming die er kwam na een beroerte. Daardoor valt hij net als Vromant in de C2-klasse", legt Verschaeren uit.



"Het is een beetje een grijze zone en er is natuurlijk marge binnen de categorieën, want je kunt ook geen vijftig klassen maken, maar we vertrouwen toch op het onafhankelijke oordeel van het UCI. Zo wordt er toch nauw op toegezien hoe de atleten ook presteren of evolueren binnen hun discipline", verduidelijkt Verschaeren.