Wat een begin! Eerste zwemochtend op Paralympische Spelen levert meteen wereldrecord op

De Paralympische Spelen zijn meteen met een hoogtepunt begonnen. In La Defense sneuvelde tijdens de eerste zwemochtend het wereldrecord op de 50 meter vrije slag bij de vrouwen tijdens de reeksen.



Het was Christie Raleigh-Crossley die voor dat wereldrecord zorgde. De 37-jarige Amerikaanse tikte aan na 27"28. Daarmee dook ze 4 honderdsten onder het vorige wereldrecord van Sophie Pascoe. Zij vestigde dat record in 2019 in haar thuisland Nieuw-Zeeland.



Een wervelend begin dus in een 'traag' bad. Volgen er nog meer records de komende dagen?