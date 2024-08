Smaakmaker Hong verlaat KAA Gent voor Duitse club Mainz 05

Hyun-seok Hong voetbalt niet langer in Gent. De 25-jarige middenvelder heeft een transfer versierd naar de Bundesliga. Hij gaat in Duitsland voor Mainz 05 spelen. "KAA Gent betreurt zijn vertrek, maar bedankt "Hongi" en wenst hem alle succes toe in Duitsland", reageert de club.