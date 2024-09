Oksana Masters: geboren met waslijst aan afwijkingen, gedumpt in weeshuis, nu een paralympisch boegbeeld

wo 4 september 2024 06:51

Skiën, para-cycling en in het verleden ook al roeien: geen olympische uitdaging is Oksana Masters te veel.

Heel wat paralympische atleten hebben een bijzonder levensrelaas, al zijn weinig verhalen zo beklijvend als dat van Oksana Masters. De geboren Oekraïense jaagt in Parijs op een nieuwe gouden dubbel, waarmee ze nóg meer zou uitgroeien tot een boegbeeld van de Paralympische Spelen.

Oksana Masters werd bijna 33 jaar geleden geboren als Oksana Alexandrovna Bondartsjoek in Oekraïne. Maar in tegenstelling tot andere pasgeborenen was Masters ... anders. Ze werd geboren met een waslijst aan lichamelijke afwijkingen: vergroeide vingers, geen duimen, 6 tenen aan elke voet en misvormde benen. De kleine Oksana werd door haar ouders in een weeshuis gedumpt, waar misbruik schering in inslag was. Op haar 7e werd ze uit de gruwel gered en geadopteerd door de Amerikaanse Gay Masters, een alleenstaande vrouw die professor was aan verschillende Amerikaanse universiteiten. Na heel wat chirurgische ingrepen slaagden dokters erin om haar vingers zo te plaatsen dat ze kon beschikken over een duimfunctie, al zat er ook niets anders op dan haar beide benen boven de knieën te amputeren. Masters zocht en vond een uitweg in de sport en heeft zich sindsdien ontpopt tot een van de boegbeelden van de paralympische sport, zowel op de Zomer- als de Winterspelen.

"Sport heeft mijn leven gered"

Topsport bood Masters een uitweg, een kans om haar eigen verhaal te schrijven. En binnen dat verhaal is ook een opmerkelijke plaats voor tatoeages, vertelde ze enkele jaren geleden in The Players Tribune. "De vele littekens op mijn lichaam zijn me overkomen. Maar ik wil zélf mijn verhaal bepalen. Mijn tattoos heb ik zélf gekozen, uit een verlangen om mijn eigen lichaam opnieuw op te eisen." "Mijn echte littekens reflecteren de momenten in mijn leven waarop ik machteloos was. Maar mijn nieuwe littekens, mijn tatoeages, die vertellen allemaal een belangrijk deel van mijn leven. En ik laat die oude littekens mijn leven niet bepalen."

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Want haar leven bepalen, doet Masters vooral zelf. Het sportieve verhaal dat de Amerikaanse het voorbije decennium geschreven heeft, is verbluffend. "Ik, zonder benen. Hoe zou ik een atlete kunnen zijn? Ik had geen idee, maar sport heeft mijn leven gered en ervoor gezorgd dat ik van mezelf heb leren houden." Haar eerste sportieve succes behaalde Oksana Masters ruim 10 jaar geleden in het para-roeien, met een bronzen plak op de Paralympische Spelen van Londen in 2012. Toen haar lichaam haar niet toeliet om haar roeicarrière nog verder uit te bouwen, stortte Masters zich op andere sporten: cross-country skiën en paracycling. "Twee sporten, omdat ik niet tevreden was met hoe ik het roeien vaarwel moest zeggen. Dat was niet mijn eigen keuze, maar mijn lichaam liet me in de steek", zei de Amerikaanse daarover.

Het bredere plaatje is om de paralympische beweging verder te laten groeien voor de volgende generatie. Oksana Masters