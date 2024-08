Belgische hockeycompetitie is ambitieus en wil beste van de wereld worden: "In sommige segmenten zijn we dat al"

do 29 augustus 2024 15:36

De start van het nieuwe hockeyseizoen staat stilaan voor de deur en met de terugkeer van enkele grote namen is de ambitie om naar een hoger niveau te groeien sterker dan ooit: de beste competitie ter wereld worden. "Er zijn de voorbije jaren al enorme stappen gezet", klinkt het.

De Belgische competitie was al een van de toongevende hockeycompetities in de wereld. Voor komend seizoen is het niveau nog wat opgekrikt, met Arthur Van Doren (Braxgata) en Alexander Hendrickx (Gantoise) die terugkeren naar eigen land na een Nederlands avontuur. Ook de Nederlandse international Pirmin Blaak, wellicht de beste keeper van de wereld op dit moment, is komend seizoen op de Belgische velden te bewonderen. Hij wordt ploegmaat van Van Doren bij Braxgata. Een kwaliteitsinjectie op het veld dus en ook naast het veld is geïnvesteerd om de competitie nog professioneler te maken. "We proberen alle mogelijke technische middelen ter beschikking van de clubs te stellen: video-analyse, transponders, ... Op die manier worden we steeds beter", klinkt het bij Michiel Schuermans van de Hockey League.

De onderste regionen in België moeten nog stappen zetten en sterker worden. Michel Schuermans

Naast de tactische beelden die door de clubs gebruikt worden voor analyses komen er ook wedstrijden en samenvattingen online, met behulp van een automatisch camerasysteem. Alles om de fans op hun wenken te bedienen en zo de competitie verder uit te bouwen. "De voorbije 2 à 3 jaar hebben we al enorme stappen gezet. Dat hebben we gezien in Europa, waar de Belgische clubs steeds meer kunnen wedijveren met de Nederlandse teams." "Onze topploegen zijn inmiddels van hetzelfde niveau", meent Schuermans. "De onderste regionen in België moeten nog stappen zetten en sterker worden. Dat er nu veel goeie spelers naar onze competitie komen, is een stap in de goeie richting om het niveau nog verder op te krikken."

Boon: "Kunnen de beste worden"

Red Lion Tom Boon vindt het geen onrealistische ambitie om de sterkste competitie ter wereld te willen worden. "Ik denk dat we dat in sommige segmenten al zijn. En als we blijven doen wat we de voorbije jaren gedaan hebben, dan kunnen we zeker de beste worden", zegt Boon. Wat is daarvoor nog nodig? "Ik denk dat meer clubs nog professioneler moeten worden en meer jeugd opleiden. Maar als ik de huidige situatie vergelijk met mijn tijd, dan is er nu al veel meer talent aanwezig. Als die op een bepaald moment samenkomen, dan wordt het een heel spannende competitie." En een sterke competitie is natuurlijk ook goed voor de Red Lions "Als je elke match onder druk speelt tegen de beste spelers van de wereld, dat maakt je gewoon beter. Dan breng je dat mee naar de nationale ploeg. Het niveau is al heel hoog en het kan alleen nog maar mooier worden."

