"Moeilijk, boeiend en interessant" en de vloek van Vanaken: Club Brugge ziet toch "mogelijkheden in stevige groep"

Nicky Hayen liet zich bij de loting niet verleiden tot al te grote emoties toen de tegenstanders van Club Brugge in de vernieuwde Champions League uit de bus kwamen.

"Het is een stevige groep, daar moet je eerlijk in zijn", begon hij zijn nuchtere analyse. "Maar het is ook een mooie groep met mooie thuisaffiches en grote matchen op verplaatsing. Zo trekken we naar Celtic. Veel spelers wilden dat meemaken."

Hayen heeft het over "een boeiende groep", al mag je in dit format eigenlijk niet spreken over een poule. Dat neemt niet weg dat de T1 "mogelijkheden" ziet.

"Absoluut", herhaalt hij. "We pakken Sturm Graz uit pot 4 en we spelen thuis tegen Aston Villa. Maar het hangt ook af van wanneer je welke club treft. Is er dan bijvoorbeeld al een team gekwalificeerd?

"Het wordt een rekenspelletje en het kan op het einde allemaal meespelen. Het heeft wel iets, vind ik", aldus Hayen.

De coach vindt dit speelschema "boeiend en interessant". "Zelf kijk ik zeker uit naar Juventus. Ik was liever bij hen op bezoek geweest, maar ik liep vroeger hoog met hen op."

Doorstoten naar de volgende ronde wordt geen sinecure, beseft Hayen. "Maar je moet altijd ambitieus zijn. Je moet boven jezelf uitstijgen en dit format laat dat ook toe. Daar moet je in geloven."