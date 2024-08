Simone Biles pronkt met olympische medailleverzameling: "6-jarige ik zou trots zijn"

Nog eens 4 keer eremetaal erbij in Parijs. Met 11 olympische medailles is Simone Biles een van de meest gedecoreerde gymnaste uit de geschiedenis. En die verzameling mag gezien worden. Op Instagram pronkt de Amerikaanse met haar olympische oogst, voor haar 30 WK-medailles was er zelfs geen plaats. "Mijn 6-jarige ik zou trots zijn", schrijft ze erbij.