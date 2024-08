Michèle George geeft inspirerend interview voor Paralympische Spelen: "Sport is voor iedereen het beste medicijn"

wo 28 augustus 2024 12:56

Vanavond vindt de openingsceremonie van de Paralympische Spelen plaats. Dat zal zonder amazone Michèle George zijn, die verkiest om bij haar paard te blijven. Voor haar 4e Spelen gaf ze wel nog een inspirerend interview die het belang van media-aandacht voor de Paralympische Spelen in de verf zette. "De zon schijnt niet elke dag, maar kijk dan naar het licht van een ster", vertelde ze in De Ochtend op Radio 1.

De openingsceremonie van de Paralympische Spelen zal het vandaag zonder Michèle George moeten doen. Bij De Ochtend op Radio 1 gaf de amazone de reden waarom ze verstek moet laten gaan.



"De paarden zijn pas welkom vanaf 30 augustus in Versailles en ik ga ervan uit dat een ruiter bij zijn paard hoort. De laatste dagen voor de Paralympische Spelen zijn cruciaal voor mij. Dus ik heb gekozen om bij mijn paard te blijven, te kunnen trainen en daarop de focus te leggen."



"Naast de fysieke paraatheid moet het paard ook mentaal fit zijn. Ik denk dat de nabijheid van de ruiter en alles in rust voorbereiden heel belangrijk is voor het paard. De merrie weet heel goed wat er aan de hand is en ziet dat alles wordt klaargemaakt."



"Ik haal ze dan ook meerdere malen per dag uit de stal om te gaan grazen. Ik doe dat het liefst van al zelf om ervoor te zorgen dat ze mentaal fit blijft. Maar ik zal met mijn hart wel bij de openingsceremonie zijn en iedereen steunen."



4e deelname aan de Paralympische Spelen: "Olympische gedachte primeert"

Voor George worden het haar 4e Paralympische Spelen. De vorige keren was ze telkens succesvol. In totaal won ze al 6 gouden medailles, maar de amazone houdt de druk toch wat af.



"De olympische gedachte dat deelnemen belangrijker is dan winnen, primeert bij mij. Ik spreek me niet uit over medailles winnen of welke kleur die medaille eventueel heeft. Maar de merrie en ik hebben er heel veel zin in, dus we zullen ons uiterste best doen. Ik hoop jullie vooral niet teleur te stellen."



Net als op de Olympische Spelen zal het paardrijden in Versailles plaatsvinden. "Ik vind het ongelooflijk om in Versailles te mogen rijden", is George enthousiast. Het is een van de mooiste paleizen in Europa. Dat is op voorhand al een kippenvelmoment, want de setting is fantastisch. Het wordt puur genieten."



De paralympiërs worden in onze maatschappij opgenomen in een inclusief verhaal, dat is een zeer mooi gegeven. Michèle George

Net omdat het haar 4e Spelen zijn, kan George goed inschatten hoezeer de beleving errond geëvolueerd is.



"Ik ben begonnen in 2009 en toen waren de Paralympische Spelen totaal ongekend. Ik denk dat we een grote kaap hebben overschreden in 2012 toen er rond de Paralympische Spelen in Londen veel gedaan werd. Sindsdien gaat het in de juiste richting en we zijn daar ongelooflijk tevreden mee."



"De sport wordt ook meer en meer professioneel. De media voelen dat en gaan daarin mee. Als we spreken over inclusie, dan is dat ongelooflijk. Dat kan ik alleen maar toejuichen."



"Ook voor de hele maatschappij is dat een belangrijk voorbeeld. De mensen die meegaan naar de Spelen dragen een rugzak. Ze hebben al veel obstakels overwonnen en doen dan nog eens aan topsport. Zij worden in onze maatschappij opgenomen in een inclusief verhaal. Dat is een zeer mooi gegeven en ik denk dat het heel terecht de juiste aandacht verdient."



Ook op vlak van het prijzengeld is er een belangrijke evolutie. Zo verdient een paralympiër evenveel voor een medaille als een olympiër.



"Het gaat me niet om de centjes, maar om de idee erachter" vertelt George. "Daar hebben we toch een grote stap voorwaarts gezet. Ik kan het alleen maar toejuichen, dus ik ben heel dankbaar."

Rolmodel

Dankzij haar prestaties kan Michèle George jongeren met een beperking inspireren en zichzelf als rolmodel opwerpen zodat ook zij aan sport gaan doen.



"Het doet me veel plezier dat we het verschil kunnen maken. Men moet zich niet meer focussen op wat men niet meer kan, maar vooral op wat men wel kan en dat staat los van een beperking. Dat is heel belangrijk om mee te geven aan de mensen. Ze moeten niet meteen aan het negatieve denken, maar vooral kijken naar de opportuniteiten die zich aanbieden."



Grijp de kans en doe het, je leeft maar een keer. Michèle George

"Elke dag zijn er kansen. Je moet gewoon een gezonde dosis ambitie hebben en erin blijven geloven. En oké, de zon schijnt niet elke dag, maar kijk dan naar het licht van een ster. Grijp de kans en doe het. Je leeft maar een keer."



"Dus ik denk inderdaad we door de juiste media-aandacht mensen kunnen triggeren om erin te geloven en aan te zetten om te sporten te gaan. Want sport is voor iedereen het beste medicijn."