LIVESTREAM: Yellow Tigers halen eerste set binnen in EK-kwalificatie tegen Denemarken

De slipper in Hongarije stond niet in de planning. Dus willen de Yellow Tigers iets goedmaken in eigen huis. In Kortrijk ontvangen de Belgische volleybalvrouwen vanavond Denemarken in hun tweede EK-kwalificatiematch. Rechten de Tigers de rug? Mis geen punt van de wedstrijd via onze livestream op deze pagina vanaf 20.30 uur.