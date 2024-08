LIVESTREAM: Red Dragons ondervinden weinig problemen tegen Oostenrijk en klimmen op dubbele voorsprong

Hun start hebben de Red Dragons alvast niet gemist. De Belgische volleybalmannen openden hun EK-kwalificatiecampagne met een overtuigende 0-3-zege in Azerbeidzjan. Verwennen ze vanavond het thuispubliek met een nieuwe zege in Kortrijk? Tegenstander met dienst is Oostenrijk. Afspraak om 17.30 uur via livestream op deze pagina.