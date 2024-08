KV Mechelen voert opnieuw kapitaalverhoging door, aandelenstructuur blijft ongewijzigd

KV Mechelen heeft net als begin 2023 een kapitaalverhoging doorgevoerd. De eersteklasser kan ditmaal rekenen op een injectie van zo'n 9 miljoen euro. De bestaande aandelenstructuur blijft dit keer overeind. "Zo bevestigen de aandeelhouders hun vertrouwen in de club op korte en lange termijn", klinkt het bij KVM.

In februari 2023 was de kapitaalverhoging prangender dan nu om te voldoen aan de licentievoorwaarden. Toch geeft de geldstroom van 9 miljoen euro - het gevolg van de omzetting van leningen in kapitaal - de club de nodig ademruimte.

"Zo bevestigen de onze aandeelhouders hun vertrouwen in de club op korte en lange termijn", opent KV Mechelen op de clubwebsite. "Zo kunnen ze de continuïteit van de club garanderen. Ook enkele van de kleinere aandeelhouders droegen bij."

"Aan de bestaande aandelenstructuur wijzigt niets", laat KVM nog weten. Het Malinwa Supportersorgaan is en blijft dus ook een aandeelhouder en behoudt de inspraak in de club.