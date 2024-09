Eerst olympisch goud voor zijn vrouw, nu gaat hij zelf voor paralympische glorie: maak kennis met Hunter Woodhall

"They said I'd never walk, so I learned to run instead". Aan ambitie geen gebrek bij Hunter Woodhall. Tijdens de Olympische Spelen was hij supporter nummer 1 voor zijn vrouw Tara Davis-Woodhall. De 25-jarige Amerikaan zag vanaf de tribunes hoe zij goud won in het verspringen. Nu wil Woodhall in datzelfde Stade de France voor de hoofdprijs gaan in de sprintnummers tijdens de Paralympische Spelen.

Ze sprong in zijn armen, die trots kon zeggen: "Je bent de olympische kampioen! Je hebt het gedaan." Nu is het zijn beurt. Hunter Woodhall neemt namelijk deel aan de Paralympische Spelen op de 100 meter en de 400 meter.

Het was een van de meest hartverwarmende beelden van de Olympische Spelen. Na haar overwinning in het verspringen zocht en vond Tara Davis-Woodhall haar man Hunter in de tribunes.

Woodhall werd geboren met fibulaire hemimelie, en aandoening waarbij iemand geen of verkorte kuitbenen heeft.

Toen hij 11 maanden oud was, kozen zijn ouders er dan ook voor om zijn onderbenen te laten amputeren. Daardoor groeide Woodhall op met protheses.



Maar het hield hem niet tegen om een topper te worden. Dat verraadt zijn bio op Instagram: "They said I'd never walk again, so I learned to run instead." En dat lopen gaat vlot.

Met zijn blades toonde Woodhall al vroeg dat hij talent had. Op 16-jarige leeftijd eindigde hij in Rio (2016) als 2e op de 200 meter en als 3e op de 400 meter. In Tokio won hij brons op de 400 meter.