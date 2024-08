Bij zijn eerste stappen in Italië ontketent hij volksgekte: de dolle dag van Romelu Lukaku in beeld

wo 28 augustus 2024 13:51

Romelu Lukaku staat meteen weer in de schijnwerpers zodra hij Italië betreedt. Die conclusie kan de Belgische recordschutter wel trekken na zijn eerste uren in het land. Voor zijn nakende transfer naar Napoli legde de spits medische testen af in Rome. Dat ging niet zonder de nodige belangstelling. Een kleine volksgekte ontstond onder fans, Lukaku moest zelfs iemand opnieuw overeind helpen in het gedrum.

Incognito van Brussel naar Rome

Op de luchthaven van Zaventem zat hij nog verborgen onder een rode paraplu. Eens hij in Rome was geland voor zijn medische testen, trad Romelu Lukaku uit de schaduw. Een trosje ijverige journalisten en fans wachtte de Belgische spits op om hem opnieuw te verwelkomen in Italië.

Lukaku arriveert in privékliniek ...

In Villa Stuart, een privékliniek in de Italiaanse hoofdstad, legt Lukaku zijn medische testen af. Een routineonderzoek voor inkomende transfers bij Italiaanse topclubs.

En ontketent meteen volksgekte