"Dit had niet moeten gebeuren": Merlier en Groenewegen komen stevig ten val door merkwaardig incident

Accidentrijke eerste finish in de Renewi Tour. Nadat eerder al Olav Kooij in een gracht belandde, kwamen ook Tim Merlier en Dylan Groenewegen in de slotmeters stevig ten val na een merkwaardig incident. Bij het gooien van zijn wiel leek Merlier zijn collega's onderuit te kegelen, even na de finish werd de Belg gedeklasseerd. "Deze val had niet moeten gebeuren", oordeelden commentatoren Christophe Vandegoor en Sven Nys.