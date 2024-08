"Als je het EK wil winnen, heb je niets aan een zware Vuelta": topsprinters zoeken laatste procentje in Renewi Tour

do 29 augustus 2024 11:29

Je kan er niet naast kijken: de top van de sprintwereld verzamelt zich voor de rest van de week in de Lage Landen voor de Renewi Tour. Dat een verrassing noemen is echter een brug te ver, legt Christophe Vandegoor uit: "Je bewijst jezelf echt geen dienst door 3 weken af te zien in de bergen."

"Dit is het beste wat de koerswereld ter beschikking heeft."



Als zelf al Sven Nys, cocommentator van de Renewi Tour, onder de indruk is, weet je hoe straf het is.



Jasper Philipsen, Jonathan Milan, Olav Kooij, Tim Merlier en ga zo maar door: het lijstje topsprinters is indrukwekkend lang. Zowat iedere ploeg staat hier met zijn speerpunt aan de start.



Waar het in vorige edities soms zoeken was naar enkele namen van wereldklasse, wilde iedere sprinter met faam nu rondjes komen draaien op Belgische en Nederlandse bodem.



Wat maakt deze Renewi Tour nu zo aantrekkelijk?

Het (onbedoelde) cadeau van de Vuelta

"Veel sprinters hebben naar het parcours van de Vuelta gekeken en meteen beseft: dit is veel te zwaar", steekt onze commentator Christophe Vandegoor van wal.



"Ik begrijp dat de klassieke renners al die zware cols in Spanje liever aan zich voorbij laten gaan - met uitzondering van Van Aert door zijn ongelukkige voorjaar - en dan liever hier op het vlakke komen bollen."



Mathieu van der Poel is zo'n renner die wel oren had naar een "kalmere" vijfdaagse.



"De wereldkampioen wil enkele dagen lekker meerijden, af en toe eens de benen testen en misschien wel uitpakken tijdens de slotrit. Vergeet ook niet dat die mannen nog maar net uit de Tour komen", legt Vandegoor uit.



Ook de organisatie is verbaasd dat er zoveel schoon volk aan de start stond. Christophe Vandegoor

Een vanzelfsprekende keuze zo lijkt het wel.



Al hadden de mannen achter de knoppen dit aantal klasbakken ook niet meteen zien aankomen.



"De organisatie is enorm verbaasd dat er zoveel schoon volk op het startblad staat", weet Vandegoor. "Uiteraard hadden ze enkele lijntjes uitgeworpen om grote vissen te strikken, maar dit is een enorme meevaller."

Philipsen en Van der Poel lijken de Belgische wegen meer te smaken dan de Spaanse.

Het EK in Limburg als orgelpunt

Niet alleen de lastigheidsgraad van de Vuelta, ook de nabije toekomst speelt een rol.



"Het is eenvoudig: als je Europees kampioen wil worden, heb je niets aan een zware Vuelta. Je bewijst jezelf echt geen dienst door 3 weken af te zien in de bergen", is Vandegoor duidelijk.



"Je merkt bij de sprinters die ambitie hebben voor de sterrentrui, dat ze zich al even specifiek voorbereiden. Jasper Philipsen komt bijvoorbeeld van hoogte en treedt nu in competitie om zijn motor op te warmen."



"Dan heb je ook nog eens het feit dat het parcours van het EK in Hasselt op het lijf geschreven is van sprinters. Die mannen kunnen zich nog eens testen tegen een topveld."



Zo wordt 1 + 1 = 3. De hele puzzel valt netjes in elkaar.



Een goeie generale repetitie dus. Wie kan zichzelf de komende dagen nog een extra mentale boost bezorgen?