Vertederend familiemoment tussen Van Aert en zoontjes na zege: "Wat was je aan het doen, papa?"

Hartverwarmend familiemoment in de Vuelta. Wout van Aert vierde zijn derde ritzege hartelijk met zijn zoontjes. "Wat was je aan het doen op het einde?", wilde Georges weten van zijn papa, die met 3 vingers in de lucht vierde. Jerome kreeg dan weer de veel te grote groene koersbril van de ritwinnaar op de neus gezet. Bekijk hieronder de beelden.