Meer matchen in "leaguefase", een grotere schatkist en geen vangnet meer: dit is de nieuwe Champions League

do 29 augustus 2024 12:28

Vanavond om 18 uur gaat de Champions League een nieuw hoofdstuk in. Dan is er de loting voor de volgende fase van het kampioenenbal. Geen traditionele groepsfase meer in de Europese competities, wel een nieuw concept waarin iedereen tegen elkaar strijd. Daardoor zijn er voor elk team meer matchen, meer centen en ook een innovatieve loting.

36 clubs, 8 matchen

De Champions League, Europa League en Conference League zien er anders uit vanaf dit seizoen. Het gekende systeem met poules met 4 teams wordt vervangen door een leaguesysteem. In het kampioenenbal zijn er voortaan 36 clubs in plaats van 32. Al die ploegen komen samen in één ranking. Elk team speelt 8 matchen (4 keer thuis en 4 keer uit). Wie tegen wie speelt, wordt bepaald in de loting. De top 8 plaatst zich rechtstreeks voor de 1/8e finales. De teams die na acht speeldagen de plekken 9 tot 24 bezetten, spelen een extra knock-outwedstrijd. Voor de overige 12 teams zit het Europees avontuur erop. Er is geen vangnet meer in de Europa League of Conference League. De Europa League heeft exact hetzelfde concept. In de Conference League spelen de 36 teams maar 6 duels.

Meer matchen, dus meer centen

Het nieuwe format heeft ook financieel een opwaardering gekregen. Het totale prijzengeld stijgt van 2 miljard euro naar 2,5 miljard euro. Zelfs met vier extra teams op de hoofdtabel betekent dat een aanzienlijke stijging per capita. Alle deelnemende clubs zijn al zeker van 18,6 miljoen euro startgeld. Dat is 3 miljoen meer dan vorige editie. De premie voor een zege is wel gedaald, van 2,8 miljoen naar 2,1 miljoen euro. Maar er zijn in de eerste fase wel meer wedstrijden te spelen in vergelijking met vorig jaar: acht in plaats van zes wedstrijden. Ook op de extra thuiswedstrijd in de "league phase" kunnen clubs nog winst maken. Naast het startgeld en de premies die verbonden zijn aan zeges en kwalificaties is er ook een "market pool share": een bedrag dat de deelnemende teams opstrijken in verhouding met hun individuele clubcoëfficiënt en hun mediarechten. Vooral teams uit hoog aangeschreven competities zullen voordeel halen uit die "market pool", al zal ook Club Brugge een mooie cent mogen opstrijken.

Real Madrid won vorig seizoen zijn 15e Beker met de Grote Oren.

Software kiest tegenstanders