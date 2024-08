LIVESTREAM: Zilver voor Ewoud Vromant, ook Tatyana Lebrun en Maxime Carabin naar hun finales

Onze landgenote Man-Kei To is prima begonnen aan het badmintontoernooi op de Paralympische Spelen.



To was in haar eerste groepswedstrijd een maatje te groot voor Henriett Koosz. De Oostenrijkse kreeg een droge 2-0 om de oren: 21-7 en 21-6. In nauwelijks 24 minuten was To er klaar mee.



De Belgische komt zaterdag opnieuw in actie. Dan neemt ze het op tegen Hyunah Kwon uit Zuid-Korea.