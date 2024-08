LIVESTREAM: Rolstoelsprinter Maxime Carabin imponeert, Tatyana Lebrun zwemt naar finaleplaats

Het zijn niet de beste omstandigheden op de natte piste in Parijs, maar dat is geen probleem voor Maxime Carabin.



Onze landgenoot schiet als een raket weg en overklast al zijn tegenstanders in deze reeks. Met een paralympisch record (54"48) knalt hij naar de finale.



De concurrentie is meteen gewaarschuwd: Carabin is in topvorm!