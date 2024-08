LIVESTREAM Paralympische Spelen: Zwemt Sam de Visser naar een eerste Belgische medaille in de 400 meter vrije slag?

G-tafeltennissers houden "positief gevoel" over aan hun wedstrijd

Marc Ledoux en Laurens Devos spraken na afloop van hun wedstrijd over een "positief gevoel". "We hebben goed samengespeeld", vertelde Ledoux. "Laurens tilt me naar een hoger niveau."



In hun volgende wedstrijd wacht een Chinees duo, maar daar wil Ledoux niet te veel mee bezig zijn. "Genieten van elk moment is de boodschap. We moeten ervan profiteren."



"Ik ben blij dat we naar de kwartfinales gaan", vulde Devos aan. "We hebben niets te verliezen nu, we gaan alles geven. We hebben al eens tegen dat duo gespeeld en met 3-0 verloren, maar nu is het een andere beleving. We gaan er alles voor doen."