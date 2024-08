LIVESTREAM Paralympische Spelen: kijk nu naar atletiek, met straks Maxime Carabin

Lebrun bijt straks de spits af

We openen onze paralympische dag over een halfuurtje met de livestream van de ochtendsessie in de atletiek.



De eerste Belg die vandaag in actie komt, is evenwel een zwemster. Om 10.54 uur probeert Tatyana Lebrun zich te plaatsen voor de finale van de 100 meter schoolslag (SB9).