LIVESTREAM Paralympische Spelen: G-boogschutter Piotr Van Montagu wordt 8e in 1e ronde, kijk live naar zwemfinales

Aftellen

De spanning is stilaan aan het stijgen in de Paris La Defense Arena. Om 17.30 uur duikt Sam de Visser het water in. "Het gaat een hevige strijd worden", voorspelde co-commentator Dries Christiaens deze ochtend. "Ook al is het 400 meter, 2 seconden verschil tussen de 1e en de 8e plaats is niet veel op zo'n afstand."



Vanmorgen zette De Visser de 5e tijd neer. Doet hij straks beter?