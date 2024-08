LIVESTREAM - Klaar voor het ontsteken van de vlam? Kijk naar de openingsceremonie van de Paralympische Spelen

Historie

Na een muzikaal intermezzo wordt er in videovorm een ode gebracht aan de ontstaansgeschiedenis van de Paralympische Spelen. Wist je bijvoorbeeld al dat het idee achter de Paralympische Spelen in 1948 ontstond in een militair ziekenhuis in het noorden van Londen? Neuroloog Sir Ludwig Guttmann zocht een manier om het herstel van zijn dwarslaesiepatiënten, allemaal veteranen uit de Tweede Wereldoorlog, te versnellen en kwam op het idee om een reeks sportwedstrijden te organiseren die tegelijk met de Olympische Spelen in Londen zouden worden gehouden.