LIVESTREAM - De atleten blijven toestromen! Kijk nu naar de openingsceremonie van de Paralympische Spelen

Inclusie

Ondertussen is het plein volgelopen met een kleine 150 dansers en danseressen - die eerst op klassieke, maar nu op elektronische beats een choreografie opvoeren. De dansers in het zwart stellen de strenge samenleving voor, de dansers met een beperking zijn in fleurige kleuren gekeeld. Zo wil men de paradox portretteren van een samenleving die inclusie claimt, maar er niet in slaagt om personen met een beperking volledig te integreren.