LIVE (14 u): Wie treffen KAA Gent en debutant Cercle Brugge binnenkort in de Conference League?

KAA Gent was er al bij elke editie van de Conference League, Cercle Brugge maakt zijn debuut in de Europese competitie. De Belgische clubs zitten respectievelijk in potten 1 en 4 (van de 6). Ze krijgen 6 tegenstanders toegewezen, waarvan ze 3 thuis en 3 uit treffen. Volg het vanaf 14 uur.