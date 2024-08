Klassementen in de Vuelta: groene Wout van Aert is nu zelfs gedeelde bergkoning

Wout van Aert was voor de rustdag al de grootverdiener van deze Vuelta en heeft daar vandaag in de 10e etappe nog een flinke schep bovenop gedaan. Van Aert won zijn 3e rit, staat stevig in het groen en komt zelfs gedeeld aan de leiding van het bergklassement. Adam Yates zal wel leider blijven door twee keer op een berg van eerste categorie als eerste bovengekomen te zijn.