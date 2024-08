Kijk vanavond vanaf 20 uur naar de openingsceremonie van de Paralympische Spelen

Wat mag je verwachten vanavond?

Net als bij de Olympische Spelen zal de openingsceremonie vanavond in de straten van Parijs plaatsvinden. Niet op de Seine, maar wel langs de Place de la Concorde.



De choreograaf is de Zweed Alexander Ekman. Er zullen 150 dansers ten tonele verschijnen, waarvan er ongeveer 20 dansers met een beperking zijn.



De namen van de artiesten die zullen optreden, zijn nog onbekend. Ook wie de vlammendrager is, is nog een mysterie.