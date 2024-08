DAG 1 - Sam de Visser mag (vanaf 9.30 uur) als eerste Belg aantreden op de Paralympische Spelen

Vijf Belgen beginnen eraan

Meteen heel wat Belgische actie op de eerste dag van de Paralympische Spelen. Sam De Visser mag om 9.30 uur als eerste aantreden in de reeksen van de 400 meter vrije slag. Een uurtje later is het de beurt aan Francis Rombouts in de poulefase van het Boccia. Op de middag beginnen ook favoriet Laurens Devos en Marc Ledoux aan hun competitie in het G-tafeltennis. En in de vooravond is het dan weer de beurt aan Piotr Van Montagu in de poules van het G-boogschieten en hopelijk komt ook De Visser nog eens in actie in de finale van de 400 meter vrije slag.