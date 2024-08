Dag 1: Laurens Devos en Marc Ledoux komen samen in actie (om 12.15 u), De Visser plaatst zich voor finale

Sam de Visser was tevreden na zijn reeks op de 400 meter vrije slag. "De race was goed en ik ben blij dat ik de finale kon halen."



"Het is geen snel bad, maar ik denk wel dat ik in de finale mijn besttijd kan verbeteren. Nu ga ik nog loszwemmen, wat proteïnen drinken, eten en slapen."



Voor de 21-jarige De Visser was het dus een positieve eerste ervaring met de Paralympische Spelen. "Het is heel groots, misschien zelfs groter dan ik verwacht had. Zeker als je het stadion binnenloopt, is dat een mooie ervaring. Ik ben blij dat ik dit op jonge leeftijd al heb mogen meemaken."