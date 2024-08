Wankelt Verstappen? Dominant vertoon McLaren zaait twijfel bij Red Bull: "Buffer van Max kan zo verdwijnen"

ma 26 augustus 2024 08:18

Leek de 4e wereldtitel op een rij voor Max Verstappen tijdens de zomerbreak alleen "mathematisch" nog in gevaar te kunnen komen, dan houden ze bij Red Bull nu echt rekening met dat scenario. De dominante zege van Lando Norris zaait twijfel. "Zo wordt het erg lastig om kampioen te worden."

Een voorsprong van 22,8 seconden? De indrukwekkende overwinning van Lando Norris in Zandvoort kreeg zelfs tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso op de knieën. De Spanjaard nam na de race een kijkje onder de razendsnelle oranje bolide, op zoek naar verklaringen voor het dominante vertoon van McLaren in Nederland. Stelen met de ogen. De Britse renstal had een grondige upgrade aan zijn wagen doorgevoerd en die - duidelijk succesvolle - wijzigingen wil de concurrentie maar al te graag eens van dichtbij bestuderen.

Vettel als motivatie

Lando Norris was alvast in de zevende hemel met zijn tweede overwinning uit zijn carrière. Niet alleen een Red Bull geeft dus vleugels.

"Het geeft altijd voldoening om te winnen, maar dit was wel heel goed", straalde hij. "Onze snelheid was ongelofelijk. Ik had niet verwacht dat we zo snel zouden zijn." Met een achterstand van amper 30 punten heeft McLaren nu meer dan ooit de jacht op de constructeurstitel geopend. Maar kan de renstal uit Woking niet op nog meer mikken? Norris had weinig zin om "te speculeren" over de wereldtitel. En toch: als de 24-jarige Brit de 9 resterende races wint met de snelste wedstrijdronde, is hij de wereldkampioen, ongeacht het resultaat van Verstappen. En dan zijn de sprintraces nog niet in de berekening meegenomen. "Ik moet gewoon elke race proberen om iets dichter bij Max te komen", was de vereenvoudigde samenvatting van Norris.

Waarom zouden we niet hetzelfde kunnen doen als Vettel in 2013? Andrea Stella, teambaas McLaren

9 races op een rij winnen ... Het klinkt enorm moeilijk, maar om de hoop aan te wakkeren kijkt McLaren naar rivaal Red Bull. In 2013 won Sebastian Vettel na de zomerbreak 9 races op een rij op weg naar de wereldtitel. "Waarom zouden we niet hetzelfde kunnen doen?", vroeg teambaas Andrea Stella zich openlijk af. "We moeten de focus behouden en we moeten geloven dat het mogelijk is. Vandaag was alvast een heel bemoedigende prestatie." Dat Norris in de laatste ronde op versleten banden nog de snelste chrono kon klokken, was veelzeggend. Zelfs Leclerc en Verstappen trokken grote ogen in de cooldown room.

Kopzorgen bij Red Bull

Overmoed van McLaren? Of grootspraak? Toch niet. Ook bij Red Bull heeft Lando Norris twijfels gezaaid met zijn knalprestatie. "We maken ons zeker zorgen", gaf teamadviseur Helmut Marko toe bij Motorsport.com. "Lando reed vandaag in een klasse apart. Op die manier hebben ze de snelheid om Max nog bij te halen in het kampioenschap." Ook teambaas Christian Horner kon het licht van de zon niet ontkennen. "Als dit de komende 9 races opnieuw gebeurt, dan wordt het wel heel lastig om nog kampioen te worden. De buffer van Max kan zo verdwijnen."

Dit was niet ons beste weekend, maar we weten ook dat we niet in paniek moeten raken. Max Verstappen

Dat de weegschaal in de richting van McLaren is gekanteld, bleek niet alleen uit de kloof van 22,8 seconden. Het was ook al van 2020 geleden dat Verstappen vijf races op een rij niet kon winnen. En dat knaagt aan een wereldkampioen. Toch bleef Verstappen, die dit seizoen onder meer in Spanje al hard op tafel had geslagen, verrassend rustig. "Sommige rijders hebben nooit een race gewonnen. Zo kun je het ook bekijken", zei de Nederlander. "We hebben momenteel niet de snelste wagen en we werken keihard aan oplossingen. Dit weekend was gewoon niet ons beste weekend. Maar we weten ook dat we niet in paniek moeten raken."

Experimenterend Red Bull