Rode Duivel Ameen Al-Dakhil gaat geluk komende 4 seizoenen beproeven in Stuttgart

Met Ameen Al-Dakhil is de Bundesliga nog een Rode Duivel rijker. De verdediger van Burnley tekent een contract voor vier seizoenen bij Stuttgart. Met de overgang is zo'n 7,5 miljoen euro gemoeid. Zo zal Al-Dakhil komend seizoen opnieuw zijn ex-trainer Vincent Kompany tegen het lijf lopen in Duitsland.