Francis Rombouts wil België op de kaart zetten in het boccia: "Kwalificatie voor volgende ronde zou mooi zijn"

wo 28 augustus 2024 16:32

Francis Rombouts doet in Parijs letterlijk een gooi naar de medailles. In het boccia, een werpsport die in zekere zin te vergelijken is met petanque, wil onze landgenoot beter doen dan 3 jaar terug in Tokio. "Meer dan één keer winnen, dus", lachte Rombouts in zijn voorbeschouwing op de Paralympische Spelen.

Niet alleen in het G-wielrennen of in de G-atletiek willen de Belgen straks scoren op de Spelen. Ook in het boccia levert ons land een paralympiër af. Francis Rombouts werd met een hersenverlamming geboren in India en 18 maanden later geadopteerd door zijn Belgische ouders. Amper 11 jaar later begon hij al met zijn boccia-carrière. Dat leverde Rombouts vorig jaar nog succes op: hij claimde brons op het EK in Rotterdam. Maar ongetwijfeld spookt nu bij heel wat lezers de vraag door het hoofd: wat is boccia eigenlijk? In boccia is het de bedoeling dat spelers hun gekleurde ballen zo dicht mogelijk bij de witte bal gooien. De video onderaan dit artikel geeft alle geheimen van de sport prijs. Maar voor Rombouts heeft boccia uiteraard al lang geen geheimen meer. En ook de Paralympische Spelen zijn niets nieuws voor de man uit Tielen. In Tokio verdedigde hij namelijk ook al de Belgische kleuren. "Een mooie ervaring", keek hij daar deze week nog eens op terug. Maar Rombouts merkt vooral ook veel verschillen met Parijs én wil zijn prestatie van 3 jaar geleden overtreffen.

Een medaille? We gaan stap voor stap. Francis Rombouts