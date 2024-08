Jelle Geens spoelt teleurstellende Spelen door met brons op EK halve Ironman

1.900 meter zwemmen, 90 kilometer fietsen en een halve marathon lopen. Dat kregen de deelnemers van het EK halve marathon in Tallinn, Estland.

Onze landgenoot Pieter Heemeryck was uittredend kampioen op de halve afstand, maar het was die andere Belg, Jelle Geens, die zich vooraan in de debatten mengde.

Geens kwam als 6e uit het water en vond steun van zijn landgenoot in een klein groepje tijdens het fietsen. Hun achterstand op de leiders in de wedstrijd liep wel op tot 4 minuten.

Een gat dat Jelle Geens vakkundig dichtliep tijdens zijn favoriete onderdeel. Hij kwam zelfs tot op een minuut van een Griek en Duitser vooraan. Maar dan kreeg de Belgische triatleet het lastig en moest hij vooral Stepniak nog achter zich houden.

Heemeryck was toen al uit de wedstrijd verdwenen. De Griek Panagiotis Bitados liep halfweg de halve marathon weg van Leonard Arnold en pakte verrassend de Europese titel. Jelle Geens blinkt met brons op ruim 3 minuten van de winnaar.

Een zoete slok na de bittere passage op de Spelen in Parijs. Geens heeft de smaak zeker te pakken en komt volgende week opnieuw in actie op de halve Ironman van Zell am See, Oostenrijk.